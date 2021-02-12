نيوزيلندا تتسلم أول جرعات لقاح كوفيد 19 في غضون أسبوع

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الخميس، أن أول جرعات للقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد في غضون أسبوع.

وقالت أردرن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه سيتم أولا تطعيم 12 ألف من العاملين على الحدود بلقاح فايزر / بيونتيك اعتبارا من 20 فبراير الجاري.

وأضافت: "أن هذه خطوة هامة حقا، بيد أنها مجرد واحدة من العديد من الخطوات التي سنتخذها خلال هذا العام".

ولم تكن حدود نيوزيلندا مفتوحة إلا للسكان والمواطنين وأولئك المؤهلين بموجب عدد قليل من الاستثناءات منذ مارس 2020، وقالت أردرن: "هذا يمنحنا درجة إضافية من السلامة للعاملين على خط المواجهة لدينا الذين يقومون بعمل لا يصدق".

وسيتم تطعيم عمال الحدود في غضون ثلاثة أسابيع، ثم يتم تقديم اللقاح للمخالطين لهم في منازلهم.

وسيتم بعد ذلك تطعيم عمال الرعاية الصحية والعمال الأساسيين وأولئك الأكثر عرضة لخطر كوفيد-19 اعتباراً من أبريل المقبل، قبل تطعيم الدائرة الأوسع نطاقا من السكان في النصف الثاني من العام.

وقالت أردرن: "سيستغرق تطعيم الجميع العام بأكمله"، متابعة أن الحكومة تعمل أيضا على توفير مستويات مماثلة من التطعيمات لجيرانها في المحيط الهادئ، ومن بينها جزر توكيلو ونيوي وكوك.

وسجلت نيوزيلندا ما مجموعه ألف و968 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 54 حالة نشطة و25 حالة وفاة.