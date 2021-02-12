استمرار فائض ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط خلال الثلاثين يوما المقبلة

تشير بيانات حركة ناقلات النفط العملاقة إلى استمرار فائض المعروض من الناقلات العملاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الثلاثين يوما المقبلة، ليظل الفائض أعلى من معدله في مثل هذا الوقت من العام.



وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء وشمل اثنين من شركات الوساطة للنقل البحري فإنه من المتوقع أن تزيد الناقلات المتاحة لنقل النفط في منطقة الشرق الأوسط خلال الثلاثين يوما المقبلة بنسبة 30% عن الشحنات المتاحة للتحميل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه النسبة مستمرة منذ الأسبوع الماضي. يذكر أن متوسط الفائض في مثل هذا الوقت من العام على مدى السنوات الخمس الماضي يبلغ 25%.



في الوقت نفسه أظهرت بيانات "بورصة البلطيق" للخدمات البحرية أن الخسارة اليومية لناقلات النفط على الخط الرئيسي الشرق الأوسط-الصين بلغت اليوم 985 دولار لتستمر الخسارة لليوم الثامن على التوالي.



في الوقت نفسه سيطر الهدوء على السوق الفورية لناقلات النفط في الشرق الأوسط اليوم الجمعة في ظل تراجع النشاط على خلفية بدء عطلة رأس السنة القمرية في الصين والتي تستمر لنحو أسبوعين، بحسب شركة باريتو سيكيوريتيز للاستشارات.