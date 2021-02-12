روسيا: الغرب يدعم بشكل مباشر إغلاق القنوات الأوكرانية المعارضة

صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش، اليوم الجمعة، بأن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعما بشكل مباشر إغلاق قنوات المعارضة في أوكرانيا.

وقال بوياكيفيتش لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "إن الشيء الرئيسي التي يمثل نقطة تحول، هو أن الدول الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وبعض الدول الأخرى، دعمت بشكل مباشر إغلاق القنوات المعارضة.. وإذا كانوا قد امتنعوا قبل ذلك، عن هذا النوع من الأشياء، حفاظًا على مظهر الحشمة فيما يتعلق باحترام حقوق وسائل الإعلام، بما في ذلك في أوكرانيا، فإنهم يقولون الآن: (من الصائب أنهم أغلقوها)، لأنها معركة ضد التضليل الروسي".

ووضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا، بفرض عقوبات لمدة خمس سنوات ضد القنوات التلفزيونية "112 - أوكرانيا" و "نيوز أون لاين" ونائب البرلمان الأوكراني من "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، تاراس كوزاك صاحب القنوات المذكورة.

وندد الحزب بهذا القرار ووصفه بأنه مظهر من مظاهر الديكتاتورية وانتهاك حرية التعبير في البلاد.. وتوقفت القنوات التلفزيونية عن البث لكنها ظلت متاحة على موقع يوتيوب.

وتشمل قائمة القيود على القنوات التلفزيونية حظر الأصول، وتقييد عمليات التداول التجارية، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق العمل بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء أو تعليق التراخيص وغيرها من التصاريح.