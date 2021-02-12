الصحة العراقية: لم نسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن ترجيح لجنة الصحة النيابية ظهور إصابات من سلالة كورونا الجديدة في البلاد يعني أن العراق لم يسجل حالات إصابة بالسلالة الجديدة بشكل رسمي".

وأضاف أن ظهور إصابات من سلالة كورونا الجديدة في العراق أمر وارد ومتوقع، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مبكرة لمنع ظهور أو تسجيل إصابات من سلالة كورونا الجديدة أو تأخيره إلى أبعد حد.

وتابع أن الوزارة شددت من إجراءاتها الوقائية بالتنسيق مع الجهات العليا، محذرا من دخول العراق في موجة وبائية جديدة.

وأوضح "نحن نترقب اجتماع قريب للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وهناك عدة خيارات ومقترحات كلها واردة"، مؤكدا أن أي قرار اتخذ ليس قرارا سياسيا إنما قرارا علميا مبنيا على نصائح الخبراء المتخصصين.