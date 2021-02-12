«رايتس ووتش» تتهم إثيوبيا بقصف المناطق السكنية «عشوائيا» في تيجراي وقتل 83 شخصا

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الإثيوبية قصفت مناطق سكنية في الأسابيع الأولى من النزاع في منطقة تيغراي شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 83 مدنيا على الأقل.

وأصاب القصف المدفعي للقوات الداعمة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد "منازل ومستشفيات ومدارس وأسواقا"، حسبما ذكر تقرير "رايتس ووتش" الذي ركز على العاصمة الإقليمية ميكيلي وبلدتي شاير وحميرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في القرن الإفريقي ليتيسيا بدر: "في بداية الحرب، أطلقت القوات الفدرالية الإثيوبية نيرانها على المناطق الحضرية في تيغراي بشكل عشوائي كان من المحتم أن يسبّب خسائر في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات".

ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى التحقيق في انتهاكات حرب المحتملة.