سكاي نيوز: سعد الحريري يصل إلى بعبدا للقاء عون

وصل رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.