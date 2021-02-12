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سكاي نيوز: سعد الحريري يصل إلى بعبدا للقاء عون

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 12:06 م

وصل رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

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