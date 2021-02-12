 لافروف: الولايات المتحدة وأوروبا لا تهتمان بعلاقة روسيا الجيدة مع ألمانيا - بوابة الشروق
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لافروف: الولايات المتحدة وأوروبا لا تهتمان بعلاقة روسيا الجيدة مع ألمانيا

لافروف - ارشيفية
لافروف - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 5:33 م
أعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا لا تهتم بالعلاقات الجيدة الراسخة بين روسيا وألمانيا.

وقال لافروف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إنني على ثقة من كون الأمريكيين، تمامًا مثل دول أوروبا، لا يحتاجون إلى علاقات جيدة بيننا وبين ألمانيا".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس، أن الاتحاد السوفييتي السابق كان الداعم الرئيسي لإعادة توحيد ألمانيا، مٌضيفًا أن الغرب حينها كان قلقًا للغاية وذهب على مضض لعقد اتفاقيات حول إعادة توحيد ألمانيا. "لكننا كنا على يقين بأن الشعب الألماني له الحق في الاتحاد، وهذا هو مصيرهم التاريخي كأمة"، على حد قوله.

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