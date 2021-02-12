نائب وزير الخارجية اليوناني: تركيا دولة تنتهك القانون الدولي

اليونان: المجلس الأوروبي يبحث في مارس المقبل مستقبل العلاقات الأوروبية التركية



قال ‏نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فلاسيس، إن تركيا دولة تنتهك القانون الدولي.



وأضاف فلاسيس، في تصريحات نقلتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، أن المجلس الأوروبي سيبحث في مارس المقبل مستقبل العلاقات الأوروبية التركية.



‏وذكر أن تصريحات أردوغان التحريضية لا تساعد في الحوار، مؤكدًا أن الحوار هو الطريق الوحيد لتطبيع العلاقات بين أثينا وأنقرة.



ونوه بأن الجنود الأتراك ليسوا ضامنين للسلام في قبرص، مشددًا على ضرورة تسوية القضية القبرصية عبر قرارات الأمم المتحدة.