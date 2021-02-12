وزير ألماني يواصل استنكاره لارتفاع عدد الأطفال المجندين في نزاعات مسلحة

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر إلى توفير المزيد من الحماية للأطفال الذين يُجرى تجنيدهم كمقاتلين في النزاعات المسلحة .

وقال مولر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال اليوم الجمعة: "الجنود الأطفال ضحايا وليسوا جناة. إنهم بحاجة إلى مخرج وحماية ومدارس، لا إلى بنادق!"، مضيفا أنه بحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن هناك نحو 250 مليون طفل تجبرهم جماعات مسلحة على ارتكاب أعمال عنف عبر تجنيدهم في نزاعات، وقال: "العديد منهم يتعرض للإيذاء الجنسي... هؤلاء الأطفال يعانون من أكثر أشكال عمالة الأطفال إجرامية".

وذكر مولر أن أزمة كورونا تفاقم الوضع، مشيرا إلى أنه بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن هناك نحو 24 مليون طفل لم يعودوا إلى مدارسهم ويتم استغلاهم إما في العمل أو في النزاعات.

وأشار مولر إلى أن الوضع سيء بشكل خاص في نيجيريا، على سبيل المثال، حيث يتم تجنيد الأطفال قسرا من قبل جماعة "بوكو حرام" الإسلامية الإرهابية، وقال: "لقد نزح بالفعل أكثر من مليوني شخص بسبب أهوال بوكو حرام... يتم إساءة استغلال الأطفال أيضا كجنود في مناطق النزاع في وسط وشرق أفريقيا وكذلك في اليمن وسورية. كثيرا ما يعانون من عواقب نفسية وجسدية طوال حياتهم"، مؤكدا ضرورة أن يكون الهدف هو إعادة الأطفال إلى تعليمهم ومنحهم فرصة لحياة طبيعية.