الزمالك يسقط في فخ المولودية ويكتفي بتعادل سلبي

اكتفى فريق الزمالك بتعادل سلبي مع ضيفه الجزائري مولودية العاصمة، في مباراة سيطر فيها الأبيض بشكل كبير على مجريات اللعب لكنه لم يستفد من تلك الأفضلية وواصل لاعبوه إهدار الفرص السهلة.

بداية المباراة جاءت هجومية من الزمالك بتسديدة من زيزو في الدقيقة 3 حولها الحارس عبدالقادر الصالحي بصعوبة إلى ركنية، ثم سدد إمام عاشور في الدقيقة 8 بجوار القائم الأيسر.

واصل الزمالك الضغط وكانت أقرب المحاولات عن طريق زيزو أيضا بتسديدة أرضية متابعة كرة ارتبك الدفاع الجزائري والحارس في التعامل معها، لكنه مدافع المولودية أبعدها من أمام خط المرمى.

ثم سدد فرجاني ساسي في الدقيقة 35 وتصدى لها الحارس الصالحي، الذي مرت كرة النجم التونسي للزمالك أيضا بجوار القائم في الثواني الأخيرة.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا، رغم دفع باتشيكو مدرب الزمالك بتغييرين هجوميين حيث شارك حميد أحداد بدلا من مروان حمدي، وشيكابالا على حساب حازم إمام، ليعود زيزو كظهير أيمن وسط تقهقر كبير للضيوف.

تواصلت الفرص الضائعة أبرزها رأسية أوباما في الدقيقة 58، وأخرى أسهل من أحداد بدون رقابة في الدقيقة 59، فيما لجأ لاعبو الزمالك للتدسديدات البعيدة، أبرزها عن طريق البديل الذي شارك في الدقيقة 70 كبديل لإمام عاشور، ثم طارق حامد، بتسديدتين.

وشارك أحمد فتوح في الدقيقة 77 على حساب عبدالله جمعة في الدقائق الأخيرة.

ضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة بكل قوة، وطالب اللاعبون بركلة جزاء نتيجة لمسة يد في الدقيقة 87، لكن الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما أشار باستمرار اللعب.