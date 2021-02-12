أكد الإماراتي قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي أن مصر نجحت في تنظيم البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات والمقامة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية حتى 13 فبراير الجاري.
وقال الظالعي أن مصر نجحت في تنظيم البطولة قبل أن تبدأ المنافسات، فالإجراءات الاحترازية الموجودة في البطولة ونظام الفقاعة الصحية للمنتخبات تسير بشكل جيد وتم تنظيم كل شيء وأشادت جميع الوفود المشاركة للرجال والسيدات بكل الأمور في الإسكندرية وهناك تجمع عربي رائع وتنظيم الحدث الكبير في هذه الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن المستوى الفني للبطولة قوي للغاية وكل عام تكون البطولة أقوى، مؤكدا أن منتخب مصر هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب ومعه المنتخب الإماراتي وهناك أيضا تطور في مستوى السودان وليبيا وفلسطين والعراق، فعدد المشاركين كل نسخة يكون أكثر وهو جيد للبطولة.
وتابع أن الاتحاد العربي نجح في إقامة أول نسخة للسيدات في البطولة الحالية بالإسكندرية، وخلال آخر 5 سنوات تم تنظيم البطولة العربية للرجال والآن نريد إضافة بطولة للشباب تحت 20 عاما والناشئين تحت 18 عاما للجنسين، وتقام في مواعيد مختلفة عن بطولات الكبار ويكون هناك توازن بين البطولات في آسيا وإفريقيا.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.