أكد الإماراتي قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي أن مصر نجحت في تنظيم البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات والمقامة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية حتى 13 فبراير الجاري.

وقال الظالعي أن مصر نجحت في تنظيم البطولة قبل أن تبدأ المنافسات، فالإجراءات الاحترازية الموجودة في البطولة ونظام الفقاعة الصحية للمنتخبات تسير بشكل جيد وتم تنظيم كل شيء وأشادت جميع الوفود المشاركة للرجال والسيدات بكل الأمور في الإسكندرية وهناك تجمع عربي رائع وتنظيم الحدث الكبير في هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن المستوى الفني للبطولة قوي للغاية وكل عام تكون البطولة أقوى، مؤكدا أن منتخب مصر هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب ومعه المنتخب الإماراتي وهناك أيضا تطور في مستوى السودان وليبيا وفلسطين والعراق، فعدد المشاركين كل نسخة يكون أكثر وهو جيد للبطولة.

وتابع أن الاتحاد العربي نجح في إقامة أول نسخة للسيدات في البطولة الحالية بالإسكندرية، وخلال آخر 5 سنوات تم تنظيم البطولة العربية للرجال والآن نريد إضافة بطولة للشباب تحت 20 عاما والناشئين تحت 18 عاما للجنسين، وتقام في مواعيد مختلفة عن بطولات الكبار ويكون هناك توازن بين البطولات في آسيا وإفريقيا.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.