إيرادات دور السينما في الصين تحقق رقما قياسيا في عطلة السنة القمرية الجديدة

تجاوزت إيرادات دور السينما في الصين الرقم القياسي السابق الذي جرى تحقيقه في يوم واحد ليصل إلى 5ر1 مليار يوان (232 مليون دولار) حتى الساعة 0232 مساء بالتوقيت المحلي في اليوم الأول من عطلة السنة القمرية الجديدة، بحسب منصة "ماويان إنترتنمينت" التي ترصد حجز التذاكر.



وكل الأفلام العشرة المتصدرة هي صينية. وكانت أعلى الإيرادات من نصيب فيلم "ديتكتيف تشاينا تاون" من إنتاج "واندا فيلم"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وتجاوز الرقم القياسي الجديد ما تم تحقيقه في عطلة السنة القمرية الجديدة 2019 حيث وصل حجم الإيرادات إلى 459ر1 مليار حتى الساعة الواحد ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.



ووصلت إيرادات دور السينما الصينية عام 2020 إلى 8ر2 مليار دولار، متراجعة من رقم قياسي وصل إلى 1ر9 مليار دولار في 2019.