مقتل 4 جنود باكستانيين على الأقل في تبادل لإطلاق النار مع طالبان

ذكر الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أن أربعة جنود باكستانيين على الأقل وأربعة مسلحين متشددين من حركة طالبان قتلوا في تبادل لإطلاق النار، بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وكانت مجموعة من المسلحين المتشددين، اقتحمت نقطة تفتيش تابعة للجيش بمنطقة "وزيرستان الشمالية"، وهي معقل سابق لتنظيم القاعدة وحركة طالبان التابعة له.

وأضاف الجيش أن المعركة بالأسلحة التي نشبت بعد ذلك واستمرت عدة ساعات الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وذكر بيان منفصل صادر عن حركة طالبان أنهم قتلوا 12 جنديا.

ومازال من الصعب الوصول إلى منطقة وزيرستان والمناطق المجاورة ومن المستحيل التحقق من مزاعم الجانبين بشكل مستقل.

وتراجع العنف في باكستان منذ أن طرد الجيش متمردي طالبان من المناطق على الحدود مع أفغانستان ، في سلسلة من الهجمات التي تم شنها من منتصف عام 2014 .

لكن مازالت قدرة المسلحين لشن هجمات مفاجئة تمثل تحديا لقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات.