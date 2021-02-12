العراق واليونان يبحثان الدعم الإنساني للاجئين العراقيين

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أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح اليوم الجمعة، بأن العراق واليونان يبحثان سبل الدعم الإنساني للاجئين العراقيين.