 العراق واليونان يبحثان الدعم الإنساني للاجئين العراقيين - بوابة الشروق
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العراق واليونان يبحثان الدعم الإنساني للاجئين العراقيين

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:35 ص

أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح اليوم الجمعة، بأن العراق واليونان يبحثان سبل الدعم الإنساني للاجئين العراقيين.

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