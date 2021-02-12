البيت الأبيض: بايدن يعتزم إغلاق سجن غوانتانامو مع انتهاء ولايته الرئاسية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إغلاق سجن جوانتانامو، في نهاية رئاسته، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وقال مصدران مطلعان إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في ما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان وصمة عار على جبين واشنطن.



ويقع سجن جوانتانامو في خليج جوانتانامو وهو سجن سيء السمعة، بدأت السلطات الأمريكية باستعماله في عام 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، وتبعد 90 ميل عن فلوريدا.