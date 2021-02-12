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لجنة الأوبئة الأردنية: كورونا قد يبقى 10 سنوات

رويترز
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 5:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 5:41 ص

قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن عزمي محافظة إن فيروس كورونا المستجد قد يبقى لمدة 10 سنوات، لكن السيطرة على حالته الوبائية ستكون قبل ذلك.

وتوقع محافظة وهو أستاذ علم المناعة والفيروسات في كلية الطب في الجامعة الأردنية في حديث لـ"المملكة" أن يتم السيطرة على الوباء مع نهاية عام 2021. 

وأضاف أن الطفرة البريطانية لفيروس كورونا قد تصبح سائدة في جميع دول العالم، وقال: "لا أتوقع بقاء الوباء عشر سنوات"، مؤكدا أن اللقاحات ستساهم في مواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن "اللقاحات المتوفرة حاليا قادرة على مواجهة السلالة البريطانية".

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