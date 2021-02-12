أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 17.8% من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تعود إلى السلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، المعروفة بسرعة العدوى.

ووفقًا للنتائج الأولية لـ"المسح السريع" الذي أجراه المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، فإنه "على المستوى الوطني، يصل تقدير انتشار ما تسمى السلالة الإنجليزية للفيروس إلى نسبة 17.8%"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وقال المعهد العالي للصحة في مذكرة التحقيق الذي أجراه بالتعاون مع المختبرات الإقليمية، إنه "طُلب من مختبرات الأقاليم والمقاطعات المستقلة اختيار عينات فرعية من الحالات الإيجابية لكوفيد 19، وتصنيف الفيروس، وفقًا للإجراءات الموضحة في منشور وزارة الصحة في 8 فبراير الجاري".

وأشار المعهد إلى أن العينات التي تم تحليلها، في المجموع 852 من 82 مختبرا، كانت قادمة من 16 مقاطعة، والمقسمة على عدد السكان. واختتم بالقول إن "في إيطاليا، هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد من أصل كل 5، تعزى للسلالة الإنجليزية".