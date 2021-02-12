أول نشاط عام لتبون منذ عودته إلى ألمانيا للعلاج

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخاضع للعلاج في برلين اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شكره فيه على مستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها في بلاده.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون عبر لشتاينماير "عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها منذ وصوله إلى ألمانيا".

ويعد هذا أول خبر رسمي يتعلّق بنشاط عام يجريه تبون منذ 27 يناير الماضي حين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد.

وفي بيانها المقتضب قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون وشتاينماير استعرضا خلال الاتصال "سبل التعاون الثنائي وآفاق ترقيته في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان أن الرئيس الألماني دعا خلال المكالمة نظيره الجزائري لزيارة رسمية إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن تبون قبل الدعوة "على أن تتمّ برمجتها بعد انتهاء الحالة الوبائية".

ولم يأت بيان الرئاسة الجزائرية على ذكر أي تفصيل يتعلّق بصحة تبون وموعد عودته إلى بلاده.

لكن وسائل إعلام إلكترونية بينها موقع صحيفة الفجر اليومية قالت إن تبون سيعود إلى الجزائر الجمعة.

وكان تبون البالغ 75 عاما تلقى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من يناير إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بالفيروس.