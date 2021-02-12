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البرلمان التركي يعيد لنائب معارض مقعده بعد تعليق حكم صدر بحقه

البرلمان التركي
البرلمان التركي
رويترز
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:26 ص

أعاد البرلمان التركي للنائب أنيس بربر أوغلو عضو حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" مقعده، بعدما علق القضاء حكما بالسجن صادرا بحقه أثار موجة من الغضب الشعبي.

وعلقت عضوية بربر أوغلو بعدما حكمت محكمة ابتدائية في تركيا عام 2018 عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "كشف أسرار الدولة" حيث أرسل إلى الصحافة مقطع فيديو يعرض أجهزة الاستخبارات للخطر.

وأثار توقيفه وعزله من البرلمان ضجة كبيرة في تركيا حيث اتهمت المعارضة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمهاجمة السياسيين المعارضين في ظل اشتداد القبضة الأمنية منذ محاولة الانقلاب صيف 2016.

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