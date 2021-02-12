 أوقاف المنيا تختار 50 إماما لحضور دورة متخصصة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع - بوابة الشروق
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أوقاف المنيا تختار 50 إماما لحضور دورة متخصصة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع

كتب - ماهر عبد الصبور:
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 1:58 م
أعلنت مديرية أوقاف المنيا، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل الوزارة، عن الانتهاء من اختيار 50 إماما، ونشر اسمائهم على موقع وزارة الأوقاف، وتكليفهم بحضور دورة متخصصة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع.

وأكد وكيل وزارة أوقاف المنيا، أن الدورة تنطلق يوم الاثنين القادم، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة المنيا، من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والجامعة ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف المنيا ، وذلك بمقر كلية الآداب جامعة المنيا.

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