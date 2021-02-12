قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن أغنية «لولاكي» للمطرب علي حميدة أحدثت نقلة جماهيرية غير مسبوقة عند طرحها، ذاكرًا أنه قابل الفقيد حينها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الخميس، أنه تم طرح مشروع فيلم كانت سعاد حسني المرشحة الأولى له أمام علي حميدة بعد النجاح الكبير لأغنية «لولاكي».

وأكد أنه كان هناك تفكير مغاير لاستثمار النجاح الطاغي لأغنية «لولاكي»، لكن هوجمت الأغنية بغرابة وأعدت في ذلك الحين عنونًا للإسفاف، ما عطل عمل الفيلم وجعله لم يحقق نجاحًا لعرضه بعد فترة طويلة من طرح الأغنية، متابعًا: «النجاح يجعل الناس يفكرون في تفسير الكلمات».

وذكر أن علي حميدة كان ضحية للنجاح الطاغي، مفيدًا بأن حياته الاجتماعية والشخصية لم تكن سعيدة، ما أثر عليه نفسيًا وجسديًا.

وتوفي الفنان على حميدة، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، بعد صراع مع المرض.