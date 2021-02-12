حققت أسهم تطبيق "بامبل" للمواعدة صعودا كبيرا في بورصة ناسداك وذلك في ظهورها الأول في السوق يوم الخميس، حيث بلغ سعر تداول السهم 76 دولارًا - مرتفعا لنحو 77 % عن سعر الإكتتاب.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لشركة "بامبل"، التي يتم تداولها تحت مسمى "بي إم بي إل"، حوالي 2ر8 مليار دولار بعد الطرح العام الأولي.

يذكر أن تطبيق "بامبل" تم اطلاقه في عام 2014 على يد ويتني وولف هيرد التي كانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 31، وهي من مؤسسي تطبيق "تيندر" المنافس الرئيسي لتطبيق "بامبل"، كما تعد حاليا أصغر مدير تنفيذي يقود شركة كبرى إلى البورصة.

ويتميز "بامبل" بأنه تطبيق مواعدة تأخذ فيه النساء دور المبادرة.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية بنهاية سبتمبر، تكبدت الشركة صافي خسائر قدرها 28 مليون دولار. على الرغم من ذلك، كان الطلب قويا لدرجة أن بامبل عرضت 50 مليون سهم بسعر 43 دولارا لسعر الإصدار للسهم، بدلاً من 35 مليونا المخطط لها في البداية بسعر 30 دولارا للسهم.

واستهدفت "بامبل جمع 2 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام من أجل تمويل مزيد من النمو والاستحواذ على حصة أكبر في السوق من تطبيق "تيندر" المنافس.