انهيار جزئي لعقار قديم غربي الإسكندرية دون خسائر بشرية

تعرض العقار رقم 10 بناء قديم، كائن في شارع آمون، المتفرع من شارع راغب، منطقة كرموز، التابعة لنطاق حي غربي الإسكندرية، اليوم الجمعة، لانهيار جزئي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على العقارات المجاورة.



تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي؛ يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم ويشكل خطورة كبيرة على المواطنين.



وبانتقال الكول الأمني، ووحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية أن العقار صادر له قرار إزالة، فوجهت لجنه المنشات الآيلة للسقوط، لتنفيذ حمله فوريه بإزالة الخطورة الداهمة من العقار، حفاظًا على سلامة المواطنين.



ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع حواجز حديدية حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، بعد قطع المرافق عنه "كهرباء، مياه، غاز"، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لإعمال شئونها.