يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فور وصوله من جولته بشمال سيناء ، مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ، ضمن منافسات المجموعات الرابعة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا .

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي .

وكان وزير الرياضة قد قام خلال اليوم وأمس بجولة تفقدية بشمال سيناء شملت وضع حجر الأساس للملاعب الفرعية باستاد العريش ، واطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية ، وحضوره للمعسكر الثامن للمشروع القومي للبطل القومي والموهبة ، افتتاح معرض الحرف اليدوية بالمدينة الشبابية بالعريش ، وفعاليات المهرجان الرياضي الأول ، وحضور المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالمحافظة بين مركز شباب الشهداء والحرية والتي شهدت فوز الاخير بأربعة أهداف لهدفين و يسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.