وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بالتعاون مع الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بالتعاون متعدد الجوانب مع الأمم المتحدة.



وأعرب بلينكن - في اتصال هاتفي مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - عن اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة فيما يخص تحديات عدة يواجهها العالم، من أزمة فيروس كورونا إلى قضايا التغير المناخي.



وتطرق الطرفان إلى الملف السوري، وأكدا الالتزام بالعملية السياسية في ظل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.. كما شدد الطرفان على تمديد التفويض لتقديم المساعدات عبر الحدود، والمساعدة في رفع معاناة الشعب السور