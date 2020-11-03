 الاستخبارات الروسية: نتلقى بشكل دوري معلومات عن التحضير لهجمات إرهابية - بوابة الشروق
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الاستخبارات الروسية: نتلقى بشكل دوري معلومات عن التحضير لهجمات إرهابية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 4:08 م
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، أن الهيئات الأمنية المختصة تتلقى بشكل دوري معلومات عن خطط الإرهابيين لاستهداف روسيا.

وقال ناريشكين - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الأمن الروسي لديه خبرة واسعة في هذا المجال"، مشددا على أن البلاد محمية بشكل موثوق إلى حد كبير من هذه الشرور.

وأضاف رئيس الاستخبارات الروسية، أنه وفقا لبعض المصادر، يتم اختيار الإرهابيين من روسيا أو من الدول المجاورة، لتنفيذ هذه الهجمات، لافتا إلى أن الاستخبارات الروسية، تتلقى بشكل دوري معلومات من هذا النوع.

وتابع ناريشكين: "لكنني أود القول إن الهيئات الأمنية الروسية المختصة، وفي مقدمتها جهاز الأمن الفيدرالي، اكتسبت خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب الدولي، لذلك يمكن القول، إن روسيا محمية بشكل موثوق من هذا الشر".

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