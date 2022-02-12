الكشف على 2066 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية تفتيش السرو، التابعة لمركز فارسكور، يومي الجمعة والسبت، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيرس كورونا، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، توقيع الكشف الطبي على 2066 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 34 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ5 حالة، بالإضافة إلى إجراء 344 تحليلاً معمليا، و17 أشعة عادية، و35 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية للمواطنين.