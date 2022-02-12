قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إنّ عملية القلب المفتوح عبارة عن زرع شريان يحل محل الشريان الضيق، حتى يصل الدم إلى المنطقة المستهدفة في جسم الإنسان بشكل طبيعي.

وأضاف خلال برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أنّه من الوارد فشل عملية القلب المفتوح، نتيجة ضيق الشريان مرة أخرى ولمعرفة مدي نجاح العلية ينبغي عمل قسطرة على القلب.

وأوضح أنه في حالة كان المريض يعاني من آلام الذبحة الصدرية يكون ذلك دليلا على فشل عملية القلب المفتوح، أو وجود مشكلة في القلب لدى المرضى الذين لم يخضعوا لعملية القلب المفتوح.

وأشار إلى أن مشكلة آلام الذبحة الصدرية بعد عملية القلب المفتوح قد تكون بسيطة ويمكن علاجها من خلال أدوية السيولة وتوسيع الشرايين، أو عن طريق تركيب دعامات في القلب، موضحا أنه يمكن أيضا إعادة عملية القلب المفتوح مرة أخرى بكل سهولة دون قلق.