قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن تسعير المواد البترولية يرتبط بالتغيرات العالمية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لجنة التسعير التي تم تشكيلها عام 2018، كانت تعمل على بنزين 95، لكن منذ 2019 تم العمل على بنزين 92 و80 والسولار.

وأوضح أن تسعير البنزين راجع إلى تغيرات عالمية ترتبط بها مصر، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي أقل مما يتم استهلاكه، حيث يتم استيراد خمسة ملايين طن.

وأفاد بأن اللجنة تعمل على إيجاد طفرات في الأسعار، وهو ما كان مؤرقًا للمواطنين بشكل واضح، كاشفًا أنه كنائب لم يتلقَ أي شكوى من زيادة الـ25 قرشًا على سعر لتر البنزين.

وأكّد أن الأصل في زيادة أسعار المنتجات التي يشتريها المواطن هو السولار، باعتبار المستخدم في نقل البضائع والخضروات.