أعلنت ميرفت سيد، مدير إدارة المشروع القومي "مشروعك" بالأقصر، عن أن إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة بالمحافظة حتى 4 يناير الماضي، وصل إلى 550 مليونا و586 ألفا و797 جنيها.

وأضافت أن إجمالي فرص العمل التي وفرها المشروع 11 ألفا و457 مشروعا، مقسمة إلى فئات عمرية من 20 وحتى 40، ومن سن 40 وحتى 60، ذكور وإناث، تتنوع ما بين مشروعات تجارية وصناعية وزراعية وخدمية.

وقالت إن مركز إسنا يأتي في المركز الأول بواقع 1557 مشروعا منفذا، تليها مدينة الأقصر 1289، ثم أرمنت 363 مشروعا، ثم مركز ومدينة القرنة تم تنفيذ 308 مشاريع، تلاها مركز البياضية 107 مشاريع منفذة، ومركز الزينية 82 مشروعا، ثم مركز الطود 81 مشروعا.

وأكدت أن المبادرة وفرت رخصة مجانية للمتقدمين للحصول على المشروعات لمدة 5 سنوات، كما أن الفائدة في عدد من المشروعات تصل إلى 5% متناقصة، مشيرة إلى أنه يوجد 7 مقرات في جميع مراكز ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين.

ولفتت إلى أن المبادرة تتعاون مع العديد من البنوك كبنك مصر والأهلي والزراعي المصري والقاهرة والإسكندرية والإسكان والتعمير.