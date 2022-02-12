وزيرة خارجية ألمانيا: نحتاج توجيه الأنظار للعنف الجنسي ضد المرأة في بلادي ومناطق أخرى

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنّ مباحثاتها مع نظيرها سامح شكري حول ملف حقوق الإنسان في مصر كانت صريحة ومنفتحة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، أنه من المهم بذل الجهود من أجل حقوق المرأة، قائلة إن المجتمع لن ينعم بالأمن إلا عندما تنعم المرأة بالأمن، معقبة: "حقوق المرأة وحقوق الإنسان غير قابلة للتقسيم".

وأشارت إلى ضرورة توجيه الأنظار إلى العنف الجنسي سواء في بلدها أو مناطق أخرى، مؤكدة أهمية عدم ترك المرأة وحيدة دون دفاع.

وذكرت أن بلادها على قناعة بأن تحقيق الأمن والاستقرار يكون من خلال إتاحة فرصة المشاركة في السياسة والمجتمع حتى وإن كلفت هذه المشاركة الكثير.

وأوضحت أنّ المجتمعات الأخرى احتاجت الكثير من الوقت، ضاربة المثل ببلادها التي احتاجت 150 عامًا لتعيين سيدة في منصب وزيرة الخارجية.