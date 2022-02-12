رئيس السيادة السوداني: استخدام وحمل السلاح ومطاردة المتظاهرين ممنوع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن مقتل الشباب في التظاهرات أمر مؤسف ومحزن للجميع، مشيرًا إلى أن الثورة السودانية بدأت سلمية ويرغب في أن تستمر وتنتهي سلمية.

وأضاف خلال لقاء لتليفزيون «السودان»، مساء السبت، أن «السلمية أحد أسباب نجاح الثورة»، متابعًا: «نحزن ونأسف كثيرًا لسقوط ضحايا ومصابين ونشاطر الأهل جميعًا أحزانهم ومن فقدوا أعزاء لهم فهو فقد غالٍ لكل شخص».

وذكر أن إزهاق روح أو إصابة شخص بأذى ليس من مصلحة المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات إلى الأجهزة الأمنية بأن «استخدام وحمل السلاح ومطاردة المتظاهرين ممنوع، والاكتفاء بحماية الأماكن الهامة فقط كالقصر الجمهوري ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي».

وأشار إلى أن الـ3 أماكن بمثابة مناطق حيوية وما دونها مسموح للمدنيين، لافتًا إلى تشكيل مجالس تحقيق لدى الشرطة مع المتجاوزين للقواعد خارج تلك المناطق، ومن المقرر أن تصدر النتائج الخاصة بها.

ولفت إلى وجود «شكوك بأن جهات أخرى تمارس هذا القتل»، مضيفًا: «نرى المتاجرة بالقتل والموت وأحزان وآلام الأمهات، هو أمر محزن ومرفوض ولا يتمناه أحد، وأي مؤشر لحمل السلاح أستجمع الشرطة وأشكل لجان التحقيق، ومتى ما حصل تعديًا نصل إلى الجهات التي قامت بالتعدي».