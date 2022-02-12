29 فيلما قصيرا في مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي بالجزائر

ينافس 29 فيلما من 25 دولة في المسابقة الدولية لأحسن فيلم قصير بالدورة الثانية لمهرجان "إيمدغاسن السينمائي الدولي"، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 1 إلى 5 مارس المقبل، بولاية "باتنة" في الجزائر.

وستخوض أفلام من بلدان كتركيا وتونس وأوغندا وفلسطين والبرازيل وأستراليا وأوكرانيا وكندا، بالإضافة إلى الجزائر غمار المنافسة على جوائز "أحسن فيلم قصير" و"أحسن إخراج" و"أحسن سيناريو" و"أحسن تصوير" و"أحسن مونتاج" و"أحسن ممثل رجالي" و"أحسن ممثل نسائي" وكذا "جائزة لجنة التحكيم".

وكانت إدارة المهرجان، أعلنت أنها استقبلت هذا العام 2283 فيلما من 109 دول، خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر الماضي، قبل أن تستقر لجنة الاختيار على مشاركة 29 فيلما من 25 دولة.

وفي إطار المهرجان، سيتم تنظيم قافلة سينمائية ستتضمن عروضا لأفلام جزائرية طويلة بين قديمة وجديدة، كما ستنظم سلسلة من الجولات السياحية لضيوف المهرجان إلى المواقع الأثرية والسياحية بولاية "باتنة" على غرار المدينة الأثرية بتيمقاد التي تعتبر من أقدم المدن الرومانية في شمال إفريقيا وضريح إيمدغاسن النوميدي وشرفات الغوفي.

وبرمج المنظمون من جهة أخرى دورات وورش عمل تكوينية في المهن السينمائية لصالح المهتمين وطلاب الجامعات من أنحاء الجزائر سيتمكنون خلالها من الاحتكاك بالعديد من المخرجين المشاركين والاستفادة من خبراتهم.

ويحمل المهرجان اسم الملك النوميدي "إيمدغاسن" الذي بني له ضريح على أرض ولاية "باتنة" في القرن الثالث قبل الميلاد، وقد صنفت "اليونسكو" هذا الضريح تراثا عالميا محميا في 2002 كما صنف محليا كتراث وطني محفوظ في 1967.

ويهدف مهرجان إيمدغاسن، إلى إعادة بعث روح جديدة للصناعة السينمائية في الجزائر، والترويج للسياحة بالفن السابع، وهذا من أجل التعريف بالأماكن السياحية الموجودة بالولاية وجعل المنطقة قبلة سياحية.