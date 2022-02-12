قال الخبير في شئون الدفاع الامريكية، كاظم الوائلي، إن روسيا تؤمن حدودها على حساب أوكرانيا وهذه المعطيات أعطت صورة إلى الرئيس الامريكي جو بايدن وحلفاؤه أن هناك حرب واجتياح من روسيا، قائلا: «الرئيس الروسي بوتين لديه فكرة توسعية وحصل على مناطق قبل ذلك وضمها الى روسيا».

وأضاف، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أن هناك تراخي من المجتمع الدولي تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولن تكون هناك حرب امريكية ولكن حرب بالوكالات.

وأوضح، الخبير في شئون الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول إلى اوكرانيا والقتال فيها لأن المساحة في اوكرانيا شاسعة، متابعا: «أمريكا تريد استدراج روسيا للداخل الاوكراني».