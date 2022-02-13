أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنه تم إنقاذ طاقم مركب صيد تونسي تعرض لاصطدام بباخرة تجارية رافعة لعلم جزر المارشال.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان اليوم السبت- أن محطة المراقبة الساحلية بالهوارية تلقت اليوم نداء استغاثة من مركب الصيد التونسي "رازي" بعد تعرضه لاصطدام بحري بينه و بين باخرة تجارية ترفع علم جزر المرشال بالموقع شمال شرقي غار الملح على بعد 45 كم (خارج المياه الإقليمية التونسية).

وأضافت أنّه تم انقاذ كامل طاقمه والبالغ عددهم 10 بحارة قبل غرقه من طرف مركب الصيد "عبد القادر" الذي كان بالقرب من مكان الحادث.

وأوضحت أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر توجهت نحو موقع الغرق وقامت بنقل كافة أفراد الطاقم على متنها والتوجه بهم نحو القاعدة البحرية بحلق الوادي ، فيما توجهت وحدة بحرية ثانية وقامت باعتراض الباخرة التجارية المذكورة ودعوتها بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية للتوجه نحو المنطقة المكشوفة لميناء حلق الوادي لاستكمال الإجراءات القانونية وأخذ كافة المعطيات المتعلقة بالحادث المذكور.