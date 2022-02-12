الغذاء والدواء الأمريكية تصرح باستخدام علاج جديد ضد أوميكرون

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الجمعة، استخدام علاج جديد بالأجسام المضادة من إنتاج شركة "إيلي ليلي وشركاءه" الأمريكية لصناعة الدواء للعلاج من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت الإدارة الأمريكية، إن العلاج، المسمى "بيبتيلوفيماب"، فعال ضد متحور "أوميكرون"، ومصرح به لعلاج الأعراض الخفيف أو المتوسطة من فيروس كورونا، لدى الأشخاص من عمر 12 عاما أو أكبر، أو الأشخاص الاكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة من فيروس كورونا، أو الذين لا تتوفر لديهم خيارات العلاج الأخرى أو لا تناسبهم سريريا، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأوضحت الدكتورة باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقويم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء، في بيان إن "هذا التفويض يعد خطوة مهمة في تلبية الحاجة إلى المزيد من الأدوات لعلاج المرضى مع استمرار ظهور متحورات جديدة من الفيروس".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، أنها اشترت 600 ألف جرعة علاجية منه لتوزيعها مجانا.

ومن المتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على النصف الأول من الشحنة (300 ألف جرعة) خلال فبراير الجاري، والنصف الآخر بحلول شهر مارس المقبل.

من جهته، قال وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا: "ستضيف عملية الشراء هذه 600 ألف دورة علاجية إضافية إلى خزانة الأدوية في بلادنا والتي يمكن أن تساعد في منع الإصابة بالأعراض الشديدة للأمريكيين الذين يمرضون بفيروس كورونا".

وأضاف بيسيرا: "أولويتنا هي محاولة منع الإصابة بالوباء في المقام الأول، ولهذا لابد أن يستمر الأمريكيون في التطعيم والحصول على جرعة معززة بمجرد أن يصبحوا مؤهلين لذلك".