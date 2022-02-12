أخبار كورونا حول العالم

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تجتمع السلطات في كل من هونج كونج والصين مطلع الأسبوع لبحث سبل وقف تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن السلطات سجلت رقما قياسيا للإصابات بلغ 1325 إصابة جديدة اليوم الجمعة، وأنها قامت بتمديد الحظر المفروض على الطيران مع ثمانية دول.

وفي فرنسا بدأ المتظاهرون التوجه بسياراتهم وحافلاتهم نحو العاصمة باريس في محاولة لإغلاقها، على غرار "قوافل الحرية" التي بدأت في كندا.

وفي إسبانيا خففت السلطات القيود المفروضة لمواجهة الجائحة للشباب المصطافين القادمين من البلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي، وفي ألمانيا ربما تنظر السلطات في تخفيف بعض القواعد الأسبوع المقبل.