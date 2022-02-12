مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث تصادم في أسيوط

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لقي شخص مصرعه وأصيب ١٢ آخرون؛ في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بطريق أسيوط - ديروط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد إيهاب الألفي مدير مرور أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط - ديروط؛ مما أسفر عن وفيات وإصابات.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث سيارات الاسعاف والإنقاذ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، وتبين أن التصادم بمدخل قرية بني حسين بطريق أسيوط ديروط؛ وأسفر الحادث عن وفاة المدعو "ع.ز"، وإصابة ١٢ آخرين من مستقلي السيارتين.

وتم نقل المصابين والمتوفي، إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.