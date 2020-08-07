راغب علامة: كورونا مؤامرة هدفها تخفيض عدد البشر في الكرة الأرضية

قال المطرب اللبناني راغب علامة، إن فيروس كورونا مؤامرة على العالم، ذاكرًا أنه تأثر مثل باقي البشر مما دار على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن السبب خلف جائحة كورونا هو تخفيض عدد الناس في الكرة الأرضية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس: «طريقة إدارة كورونا في العالم مش مظبوطة وفي حرب في اللقاحات وهي مؤامرة موجودة وكنت خائف أخذ اللقاح في البداية».

وأكد أن كورونا مؤامرة من صنيعة الأشرار حول العالم من الذين قتلوا ملايين الأطفال ويتموهم، وبالتالي فإن كورونا شيء بسيط بالنسبة لهم، متابعا: «في ناس ممكن تصنع هذه الفيروسات».

وواصل: «مثل هذه المؤامرات الخبيثة تدار في الغرف السوداء وفى كل يوم تخويف من شيء والدنيا متطورة، وأصر أن فيروس كورونا مؤامرة من الأشرار على البشر زي ما حصل من حروب أبادت الملايين حول العالم».