إسبانيا تسجل 49 ألفا و4 إصابات جديدة بكورونا و389 وفاة

سجلت إسبانيا 49 ألفا و4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 389 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى عشرة ملايين و604 آلاف و200 إصابة، والوفيات إلى 95 ألفا و995 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و160 ألفا و61 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.