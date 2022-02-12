قال الإعلامي عمرو أديب، إن فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، يطلق صيحة تحذير بأنه خطر هذا العام وعائد بقوة شديدة، مشيرًا إلى الأخبار المتداولة حول تجديد العقد الخاص بالمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ لأنه استطاع إعادة الأهلي مرة أخرى.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن مباراة الزمالك مع نظيره بترو أتليتكو لم تكن جيدة، معقبًا: «كان يوم نحسنا، الأهلي كان في برج حظه والزمالك في برج نحسه»، وفقًا لتعبيره.

وتعجب مما يشهده الزمالك خلال الفترة الحالية، متابعًا: «اللاعيبة تأتي له نوبة عتولة في رجلها وتصبح بطيئة وتتسم بحالة من حالات الضياع في الملعب، حتى تنتهي المباراة بشق الأنفس ونتعادل في آخر لحظة، تحذير آخر الزمالك في خطر النادي يرجع إلى الخلف، أرجوكم حد يعمل حاجة».

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره بترو أتليتكو بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.