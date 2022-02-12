روجينا: حظي حلو إني متزوجة من أشرف زكي

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قالت الفنانة روجينا، أنها محظوظة للغاية أن زوجها هو أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أنها تشعر بسعادة بالغة خلال مشاركتها في حفل ذا جوي أووردز الخاص بتكريم صناع الترفيه.

وأوضحت أنها تتمنى استمرار إقامة العديد من المهرجان الفنية في الوطن العربي، مشيرة إلى أنها ستقدم مسلسلًا "كوميدي" خليجيًّا في موسم رمضان المقبل تحت اسم «كيد الحريم».

وكشفت أن المسلسل تدور أحداثه عن مصرية ذهبت للعيش في الكويت قائلة : "هتجننهم كلهم"، وستكون هي المصرية الوحيدة المشاركة ضمن طاقم عمل المسلسل.