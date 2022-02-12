إطلاق اسم ماني على ملعب في السنغال عقب التتويج التاريخي بكأس الأمم

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قرر عبد الله ديوب، عمدة مدينة سيدهيو السنغالية مسقط رأس النجم ساديو ماني، إطلاق اسم لاعب ليفربول على ملعب جديد تكريمًا له بعد التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وحصل منتخب السنغال على اللقب الإفريقي الأول في تاريخهم، بعد فوزهم على منتخب مصر مساء الأحد الماضي في نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وفاز أسود تيرانجا بركلات الترجيح على الفراعنة، بنتيجة 4-2، ونفذ ماني ركلة الترجيح التي منحت منتخب بلده الفوز التاريخي.

وحصل ماني بعد المباراة على جائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا نسخة 2021.

ومن جانبه، أعلن عبد الله ديوب عمدة مدينة سيدهيو السنغالية إطلاق اسم ساديو ماني على ملعب قيد الإنشاء.

وقال عبد الله ديوب في تصريحات نشرتها شبكة "101greatgoals" الإنجليزية: "لقد كرم ساديو ماني كل السنغال ومنطقة سيدهيو وإقليم كازامانس، لذلك قررت تسمية الملعب باسمه".

وأضاف: "وفي هذا الصدد أود أن أنقل إليه امتنان جميع أبناء وبنات المنطقة تجاهه، لقد جعل البشرية جمعاء على معرفة بـ بامبالي وسيدهيو، المدينة الرئيسية في المنطقة، هذه هدية يستحقها ساديو ماني حقًا".