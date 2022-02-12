تعليم كفر الشيخ تعلن استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستقبال الطلاب خلال بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021/2022، الأسبوع المقبل، بدء من يوم السبت المقبل، الموافق 19 فبراير الجاري.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يشيد بالجهد المبذول والذي كلل بالنجاح سواء في امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضح أن تحقيق النجاح يحتاج لجهد لكن ديمومته يحتاج المزيد من الجهد والعطاء والتفاني، وتكاتف كل عناصر منظومة التعليم بين دفتي الصرح التعليمي سواء مدرسة أو إدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد وكيل الوزارة عبر الفيديو كونفرانس بمديري الإدارات التعليمية، وبحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومصطفى الحمام، مدير إدارة شئون العاملين، ومحمد السبكي، مدير التعليم الفني، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي، ورشدي عبد العزيز، مدير التعليم الابتدائي، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة، وأعضاء المكتب الفني، وماجد أبو المعاطي مدير مركز المعلومات بالمديرية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحديث كافة البيانات، مشدداً على دور المتابعة الميدانية للعطاء التعليمي في المدارس، منوهاً إلى ضرورة التعاون بين الجميع في سبيل تحقيق غاية واحدة ينشدها الجميع بخلق جيل نافع لنفسه ووطنه.

كما شدد وكيل الوزارة على توزيع الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة، ووضع لوحة بالإشراف في مكان ظاهر بالمدرسة.

فيما يكلف المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي الثاني ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة، وتوزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.