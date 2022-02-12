شرطة الدنمارك: الرفات التي عثر عليها في غابة هي لامرأة مفقودة

أكدت الشرطة الدنماركية اليوم السبت ، وفاة امرأة 22 عاما، كانت مفقودة، منذ عدة أيام، بعد انتهاء فحوصات الطب الشرعي، لرفات، تم العثور عليها، في إحدى الغابات، بالقرب من مدينة "البورج".

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجلين، 36 عاما، ويدفع الاثنان ببراءتهما.

كان محققون قد عثروا على رفات بشرية، في غابة "درونينجلوند ستورسكوف"، اول أمس الخميس. وسرعان ما تم الاشتباه بأن الرفات تخص المرأة الشابة.

كانت ميا سكادوج ستيفن، في طريقها إلى منزلها، من شارع،تصطف على جانبيه حانات وصالات رقص، في البورج، صباح الأحد الماضي.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنها تركب سيارة. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي أثر لها.

وتعتقد الشرطة أنها كانت ضحية لجريمة مروعة. وسببت القضية صدمة كبيرة في الدنمارك.

ويتهم الرجلان بمقتل المرأة الشابة. وتم وضع أحدهما رهن الاعتقال وإطلاق سراح الآخر.