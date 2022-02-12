ليلى علوي: نشعر بانبهار مما تشهده السعودية في مجال الفن والسينما

قالت الفنانة ليلى علوي، إن المملكة العربية السعودية تشهد تجديدًا في كل المجالات.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أن الجميع يشعر بانبهار مما تشهده المملكة في مجالات السينما والثفافة والفنون، معقبة: "هناك أمور راقية وإبداع واحترام".

وعبّرت علوي، عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في المهرجانات الفنية التي تستضيفها المملكة، كتعبير عن التطور في المجال الفني.

ولم تحسم ليلى أمر مشاركتها في عمل كوميدي جديد بعد فيلمها "ماما حامل"، لكنّها عبّرت عن ذلك بالقول: "أتمنى ذلك إن شاء الله".