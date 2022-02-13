 الكرملين ينفي المزاعم الأمريكية ويحذر من زعزعة الاستقرار في أوكرانيا - بوابة الشروق
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الكرملين ينفي المزاعم الأمريكية ويحذر من زعزعة الاستقرار في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 11:10 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن إن تسليح أوكرانيا ينطوي على أخطار، فيما أوضح أن أوكرانيا تحاول التراجع عن اتفاقات سلام إقليمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إيتار- تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر بالكرملين.

ونقلت الوكالة عن يوري أوشاكوف مساعد بوتين قوله: "يمكنكم القول إن المحادثة كانت متوازنة إلى حد ما وشبيهة بمكالمات الأعمال التجارية"، مضيفا أن الاثنين اتفقا على مواصلة التواصل.

وذكر الكرملين فيما يتعلق بالمكالمة إنه لا يستطيع أن يفسر سبب نشر الولايات المتحدة معلومات خاطئة عن رغبة روسيا في غزو أوكرانيا، ودفعت بأن الوضع الحالي يشكل سيناريو يمكن أن تقوم فيه القوات الأوكرانية باستفزاز.

وذكرت روسيا أنها سترد قريبا على إجابات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن مطالبات الكرملين بضمانات أمنية.

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