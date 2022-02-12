 رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية تتفقد مركز التعليم المدني بالطود في الأقصر - بوابة الشروق
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رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية تتفقد مركز التعليم المدني بالطود في الأقصر

محمد راشد
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 10:18 ص

تفقدت الدكتورة ميرڤت سيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، المدينة الشبابية ومركز التعليم المدني بمدينة الطود بالأقصر، لمتابعة سير أعمال التطوير ومناقشة العاملين والإداريين بتلك المنشآت حول آرائهم وما يحتاجونه؛ من أجل تقديم خدمة مميزة للشباب وزيادة عوامل الجذب للمدن الشبابية.

كما التقت بالشباب المشارك في الفوج الـ15 من قطار الشباب، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالأقصر وأسوان، وسط أجواء تفاعلية من الشباب والقائمين على تنظيم الفوج.

واستمعت -خلال لقائها بالشباب- إلى العديد من المقترحات التي من شأنها تعظيم استفادة الشباب وما ينتظروا تقديمه مستقبلًا من وزارة الشباب والرياضة.

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