أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم أداءً مميزًا اليوم أمام فريق كبير بحجم وقيمة الهلال السعودي بطل آسيا، وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
وقال قمصان: «لاعبو الأهلي يعرفون جيدًا قيمة قميص النادي، ودائمًا ما يحاولون تحقيق طموحات الجماهير من خلال الفوز بالبطولات. كنا نتمنى التتويج بميدالية ذهبية أو فضية في مونديال الأندية، ولكن نعد الجماهير أن نقاتل للعودة من جديد إلى البطولة وتحقيق أحلامهم».
وأشار المدرب العام إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تحدث مع اللاعبين قبل المباراة، وأكد لهم أن الجماهير تنتظر العودة بميدالية وطالبهم بتحقيق حلم الجماهير وإسعادهم.
وشدد قمصان على أن الأهلي أمامه تحدٍّ جديد وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية.
وأكد المدرب العام أن جماهير الأهلي دائمًا ما تكون الرهان في المباريات والبطولات، وأن حضورهم اليوم في استاد آل نهيان ودعمهم الكبير أحد أسباب الفوز والتتويج بالبرونزية، موجهًا الشكر للاعبين على مجهودهم وللمدير الفني موسيماني الذي يؤكد دائمًا أنه مدير فني كبير.