 قمصان : كنا نتمنى التتويج بمونديال الأندية .. ونعد الجماهير بالعودة للبطولة العام المقبل - بوابة الشروق
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قمصان : كنا نتمنى التتويج بمونديال الأندية .. ونعد الجماهير بالعودة للبطولة العام المقبل

عمرو فهمي
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 7:28 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 7:28 م

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم أداءً ‏مميزًا اليوم أمام فريق كبير بحجم وقيمة الهلال السعودي بطل آسيا، وتوج بالميدالية البرونزية ‏في كأس العالم للأندية.‏

وقال قمصان: «لاعبو الأهلي يعرفون جيدًا قيمة قميص النادي، ودائمًا ما يحاولون تحقيق ‏طموحات الجماهير من خلال الفوز بالبطولات. كنا نتمنى التتويج بميدالية ذهبية أو فضية في ‏مونديال الأندية، ولكن نعد الجماهير أن نقاتل للعودة من جديد إلى البطولة وتحقيق أحلامهم».‏

وأشار المدرب العام إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تحدث مع اللاعبين قبل ‏المباراة، وأكد لهم أن الجماهير تنتظر العودة بميدالية وطالبهم بتحقيق حلم الجماهير وإسعادهم.‏

وشدد قمصان على أن الأهلي أمامه تحدٍّ جديد وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا في نسخته ‏الحالية.‏

وأكد المدرب العام أن جماهير الأهلي دائمًا ما تكون الرهان في المباريات والبطولات، وأن ‏حضورهم اليوم في استاد آل نهيان ودعمهم الكبير أحد أسباب الفوز والتتويج بالبرونزية، موجهًا ‏الشكر للاعبين على مجهودهم وللمدير الفني موسيماني الذي يؤكد دائمًا أنه مدير فني كبير.‏


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