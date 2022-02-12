وزير الري: مصر انتقلت من مرحلة الوفرة المائية إلى الندرة لكن المواطن لا يشعر بذلك

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إنّ احتياجات مصر من المياه 114 مليار متر مكعب ومواردها 60 مليارًا، ما يعني وجود عجز 54 مليارًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تبطين الترع ومعالجة المياه وترشيد الاستهلاك لتعويض العجز المائي.

وأوضح أنه يجب على جميع المواطنين الوعي بضرورة ترشيد المياه، لأن مصر انتقلت من مرحلة الوفرة المائية إلى الندرة، لكن المواطن لا يشعر بذلك بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة لإعادة معالجة المياه.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال زيادة الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن نصيب الفرد في المساحة الخضراء حاليا 40 متر مربع، في حين أن المعدل الطبيعي فدانين.

وأردف محمد عبد العاطي، أنه ستكون هناك أزمة في المياه بمصر في حالة عدم ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن الدولة تتوقع سقوط الأمطار من خلال استخدام الأجهزة الحديثة والاستفادة منها عن طريق تخزينها في السد العالي.